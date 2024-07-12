Жирков: на Евро Россия смотрелась бы неплохо

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков заявил, что отечественная национальная команда смотрелась бы неплохо на Евро-2024, передает «РБ Спорт».

«Если бы наша сборная играла на Евро? При таком футболе — как сейчас на Евро — смотрелась бы неплохо. Есть молодые перспективные ребята», — сказал Жирков.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

До финала турнира дошли Испания и Англия, они встретятся в воскресенье, 14 июля. Игра состоится на олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени. Сборная Италии, которая является действующим победителем турнира, сумела выйти в плей-офф Евро-2024, но на стадии 1/8 финала сенсационно проиграла Швейцарии 0:2.

Ранее было названо главное разочарование Евро-2024.