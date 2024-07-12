Шунин: не ожидал, что уйду из «Динамо»

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин заявил, что не ожидал своего ухода из клуба после сезона-2023/24, передает «Чемпионат».

«Конечно, я не ожидал, что это время наступит сейчас. Я 30 лет провел в одном клубе. Я в хорошей спортивной форме, чувствую себя отлично. Мог бы ещё принести пользу», — сказал Шунин.

Руководство «Динамо» не стало продлевать контракт с Шуниным, который истек 30 июня 2024 года. СМИ сообщали о том, что подмосковные «Химки» готовы подписать опытного голкипера.

37-летний вратарь является воспитанником «Динамо» и дебютировал за команду в 2007 году. С тех пор он провел в составе бело-голубых 366 матчей и является рекордсменом клуба по этому показателю. В 125 матчах Шунину удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

В прошлом сезоне чемпионата России «Динамо» заняло третье место.

Ранее тренер Дмитрий Черышев заявил, что Шунин покинул «Динамо» из-за смены поколений.