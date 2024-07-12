Шунин уличил руководство «Динамо» во вранье

Экс-голкипер московского «Динамо» Антон Шунин уличил руководство клуба во вранье, передает «Чемпионат».

Шунин заявил, что ему обещали новый контракт еще в декабре, но к концу сезона разговоров о переподписании трудового соглашения стало меньше.

«Ближе к концу сезона я сам поднял эту тему. Мы встретились с Пивоваровым и Гафиным для обсуждения контракта в первый день сборов. Мне сказали, что контракт не продлевают», — сказал Шунин.

Контракт Шунина с «Динамо» истек 30 июня 2024 года. Он дебютировал за бело-голубых в 2007 году и провел в составе команды 366 матчей, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 125 из них, что является вторым результатом в истории клуба.

Вместе с бело-голубыми 37-летний голкипер трижды становился бронзовым призером чемпионата России, дважды выходил в финал национального кубка, а в 2017 году стал победителем первенства в Футбольной национальной лиге (ныне — Первой лиге).

Ранее «Динамо» предлагало Шунину провести прощальный матч.