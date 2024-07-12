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«Локомотив» хочет приобрести игрока «Ференцвароша»

«Локомотив» сделал запрос по трансферу форварда «Ференцвароша» Маркиньоса

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IMAGO/Eibner via Reuters Connect

Бразильский нападающий венгерского «Ференцвароша» Маркиньос может продолжить карьеру в московском «Локомотиве». Об этом в Telegram-канале сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, столичный клуб сделал запрос в «Ференцварош» по трансферу футболиста. Отмечается, что в Венгрии рассчитывают получить за 24-летнего форварда не менее €5,5 млн, тогда как «железнодорожники» намерены приобрести футболиста за €4 млн.

Подчеркивается также, что до недавнего времени в «Локомотиве» было негласное правило не тратить средства на легионеров. Однако после ухода Максима Глушенкова в «Зенит» перед клубом возникла необходимость найти ему качественную замену. Соответственно, приобрести Маркиньоса предполагается именно на средства, которые были выручены за продажу Глушенкова – сумма составила €6 млн.

Также источник опровергает слух об интересе к футболисту со стороны московского «Спартака», который этим летом возглавил бывший наставник «Ференцвароша» Деян Станкович. Вместе с тем за игроком следит столичное «Динамо», но не вступает в переговоры, поскольку у клуба другие приоритеты на трансферном рынке.

Ранее Аршавин заявил, что Глушенков придаст «Зениту» скорости и вариативности.

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