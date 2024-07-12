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Синхронистка Шишкина заявила о непопулярности спортсменов в России

Синхронистка Шишкина: приняла, что профессиональные спортсмены непопулярны

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Павел Бедняков/РИА Новости

Профессиональные спортсмены непопулярны в России, если только они не представляют футбол, хоккей или фигурное катание. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявила российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая Алла Шишкина.

«Вообще, в нашей стране спорт стал популярнее с точки зрения физкультуры, люди стали следить за своей физической формой, за своим здоровьем, но профессиональные спортсмены, если они не из футбола, хоккея или фигурного катания, не популярны. Впрочем, и к этому уже тоже отношусь с принятием», — сказала Шишкина.

Синхронистка припомнила случай, когда ее спросили, много ли у нее обложек журналов. Она констатировала, что за всю карьеру таковых было одна или две. Вместе с тем Шишкина заметила, что перед Олимпиадой в Париже многие синхронистки из других сборных появляются на обложках, в том числе крупнейших глянцевых журналов. В России, заметила спортсменка, такой культуры нет.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее тренер Тарасова заявила, что деньги не заменят участия в Олимпиаде.

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