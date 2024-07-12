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Названо главное разочарование Евро-2024

Тренер Колыванов назвал сборную Италии главным разочарованием ЧЕ-2024

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Robert Michael/Robert Michael/dpa

Сборная Италии, не сумевшая защитить титул чемпионов Европы, стала главным разочарованием текущего европейского первенства. Об этом в комментарии «Матч ТВ» заявил бывший нападающий сборной России, итальянских «Болоньи» и «Фоджи», известный тренер Игорь Колыванов.

«Для меня сборная Италии — главное разочарование ЕВРО 2024, однозначно. Они приехали просто в разобранном состоянии. Играли в непонятный футбол непонятным составом. Непонятно, что хотели сделать. <...> Итальянцы в первые двадцать минут матча с Албанией пропустили, потом создали что-то и забили. Затем 0:1 с Испанией при нуле ударов по воротам, затем Хорватия полностью их переиграла», — констатировал Колыванов.

Специалист допустил, что уровень игроков итальянской национальной команды может не соответствовать сборной. Также он не исключил, что в итальянском футболе наступил кризис. Колыванов напомнил, что раньше Италия побеждала на крупных турнирах, тогда как сейчас играет на равных с Албанией.

Сборная Италии сумела выйти в плей-офф Евро-2024, но на стадии 1/8 финала сенсационно проиграла Швейцарии 0:2. До финала турнира дошли Испания и Англия, они встретятся в воскресенье, 14 июля. Игра состоится на олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее решение судьи назначить пенальти в пользу Англии в матче с Нидерландами назвали ошибкой.

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