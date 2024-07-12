Боец UFC Волков проведет реванш с Ганом

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков вновь встретится в октагоне с бывшим временным чемпионом промоушена в тяжелом весе французом Сирилом Ганом. Об этом сообщает портал AllBoxing.

Издание ссылается на многочисленные источники, подчеркивая, что сообщения о бое пока не подтверждены официально. Тем не менее, ожидается, что поединок Волкова и Гана войдет в основной кард турнира UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби.

В первый раз Волков и Ган встретились в июне 2021 года, и тогда французский боец одержал победу единогласным судейским решением — 50-45, 50-45, 49-46. Впоследствии Ган выиграл титул временного чемпиона UFC благодаря победе над Дерриком Льюисом, но затем уступил звание, потерпев поражение от Френсиса Нганну.

23 июня Волков одержал победу над соотечественником Сергеем Павловичем единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. После боя он подошел к Павловичу поблагодарить его, однако тот оттолкнул его.

До поединка, на дуэли взглядов, у спортсменов также произошла перепалка. Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

Волков провел в карьере 48 боев, одержав 38 побед. Павлович выходил в октагон 21 раз, одержав 18 побед при трех поражениях.

Ранее Павлович объяснил, почему толкнул Волкова после поражения на турнире UFC.