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Российским футболистам «Пюника» отказали в визах перед матчем ЛЧ

Президент ФК «Пюник» Согомонян: невыдача виз российским игрокам несправедлива

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Отказ в выдаче виз российским футболистам армянского клуба «Пюник» в преддверии выездных матчей квалификации Лиги чемпионов является нарушением основных принципов справедливости. Об этом «Чемпионату» заявил президент клуба Артур Согомонян.

«Нашим российским игрокам не выдали визы для матча в квалификации Лиги чемпионов с минским «Динамо», который проходил в Венгрии. К сожалению, такая ситуация повторяется из года в год. Мы сильно возмущены, потому что футбол — это спорт, а не политика. Выстраивая такие принципы, они нарушают основные принципы справедливости», — утверждает Согомонян.

Функционер подчеркнул, что у российских игроков, которые едут в другую страну в составе своей команды, есть только одна цель — провести матч. При этом он заметил, что вопрос в данном случае адресуется не Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а посольствам конкретных стран, которых спортивная составляющая не интересует.

По мнению Согомоняна, УЕФА должен решать проблемы в кооперации с местными футбольными федерациями. Он сообщил, что просил УЕФА посодействовать, но эта просьба не принесла желаемого эффекта. В прошлом году, по словам Согомоняна, президент УЕФА Александер Чеферин лично звонил в посольство Германии и просил выдать россиянам визы на выездные матчи. Однако и Германия, и Швеция, и Норвегия, и Эстония, где команда проводила игры, неохотно дают визы россиянам. По этой причине на матчи не смог поехать и сам Согомонян, поскольку у него есть российский паспорт.

Ранее российских футболистов армянского «Урарту» не пустили в Эстонию.

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