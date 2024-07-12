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Решение судьи назначить пенальти в пользу Англии в матче с Нидерландами назвали ошибкой

ESPN: судья ошибочно назначил пенальти в матче ЧЕ Нидерланды — Англия

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Thilo Schmuelgen/REUTERS

Немецкий арбитр Феликс Цвайер ошибся, назначив пенальти в матче полуфинала чемпионата Европы по футболу — 2024 между сборными Нидерландов и Англии. Об этом сообщает ESPN.

Как утверждает источник, рефери, просматривая видеоповтор нарушения со стороны голландского футболиста Дензела Думфриса, просмотрел фол вингера сборной Англии Букайо Сака, который сыграл рукой в чужой штрафной площади. Судья не увидел этот эпизод и допустил ошибку, которая повлияла на исход встречи.

К этому моменту сборная Нидерландов вела со счетом 1:0. Однако Гарри Кейн реализовал пенальти и восстановил равновесие. До последних минут счет оставался равным, но на 91-й минуте победу сборной Англии принес точный удар Олли Уоткинса.

В финале англичане встретятся с национальной командой Испании. Испанцы в своей полуфинальной встрече одержали волевую победу над сборной Франции 2:1. Финальное противостояние чемпионата Европы состоится в субботу, 14 июля. Игра пройдет на олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Аршавин назвал Испанию фаворитом финала Евро-2024.

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