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Аршавин назвал фаворита финала Евро-2024

Экс-игрок Аршавин хочет, чтобы Испания стала чемпионом Европы

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Leonhard Simon/Reuters

Сборная Испании является фаворитом финала чемпионата Европы по футболу — 2024. Такое мнение в интервью «Матч ТВ» выразил бывший нападающий сборной России, обладатель бронзовых медалей Евро-2008 Андрей Аршавин.

«Испания — мой фаворит, и я хочу, чтобы они выиграли, все-таки по игре они лучшая команда на этом турнире. Шансы Англии — индивидуальное мастерство футболистов. В моменте это может решить, если у испанцев не пойдет игра», — сказал Аршавин.

По его мнению, футболисты сборной Испании будут контролировать мяч и комбинировать. Однако козырем для англичан может стать физическое превосходство — Аршавин констатировал, что игроки сборной Англии крепче и мощнее соперников. Он считает, что испанцы могут оказаться не готовы к этому.

В полуфинале сборная Испании одержала волевую победу над Францией со счетом 2:1. С аналогичным счетом англичане взяли верх над Нидерландами. Финал между сборными Испании и Англии состоится в воскресенье, 14 июля. Игра пройдет на олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее экс-игрок Тетрадзе заявил, что на ЧЕ должен быть матч за третье место.

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