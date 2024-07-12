Стало известно, благодаря чему Англия может победить Испанию в финале ЧЕ

Сборная Англии может победить Испанию в финале чемпионата Европы — 2024 по футболу, если будут стабильны в обороне и реализуют свои моменты. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил российский хоккеист, нападающий череповецкой «Северстали» Данил Аймурзин.

«Думаю, в финале будет незрелищный футбол, но шансы на победу у Англии есть. Они умеют защищаться, и если забьют свои моменты, то могут обыграть испанцев», — считает Аймурзин.

Хоккеист заметил, что многие выражают недовольство футболом, который Англия показывает на текущем европейском первенстве. Однако, напомнил Аймурзин, главный тренер команды Гарет Саутгейт довел свою команду до финала чемпионата Европы во второй раз подряд.

Аймурзин подчеркнул: назвать возможного победителя предстоящего противостояния сложно. По его мнению, выиграет та команда, которая лучше использует свои моменты.

Финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Игра пройдет на олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

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