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В РФС рассказали о судьбе штаба Карпина в сборной России

Штаб Валерия Карпина останется работать в сборной России

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что штаб тренера сборной России Валерия Карпина останется в национальной команде, передает «РБ Спорт».

«Штаб остается. Добавится еще один аналитик», --сказал Митрофанов.

Валерий Карпин возглавил сборную России в 2021 году, его текущий контракт рассчитан до конца июля 2024 года. При этом изначально он покинул «Ростов», в котором на тот момент занимал аналогичный пост, отказавшись от совмещения должностей. Однако в марте 2022 года Карпин вернулся в клуб и с тех пор работает и в сборной, и в «Ростове».

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее отсутствие России на Евро назвали наказанием для мирового футбола.

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