Футбольным клубам Италии грозит отстранение от еврокубков

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозили отстранением итальянских команд от еврокубков, передает La Repubblica.

Член партии Forza Italia Джорджо Муле предложил изменить спортивное законодательство дав лигам независимость от Федерации футбола Италии. Клубы Серии А, если поправки вступят в силу, смогут обращаться в административные суды, минуя спортивные.

ФИФА и УЕФА усмотрели в этих поправках вмешательство государства в спорт, что не соответствует уставам организаций.

Также Италия может лишиться права на проведение Евро-2032 года, который страна примет вместе с Турцией.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой ФИФА и УЕФА. Также команды из России не могут участвовать в еврокубках.

Сейчас Россия — единственная страна, чьи клубы не участвуют в международных турнирах.

Ранее президент «Наполи» рассказал, покинет ли Хвича Кварацхелия клуб.