Батыршина: надо ехать на Игры, если есть возможность

Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина заявила, что надо ехать на Олимпиаду, если есть возможность, передает Sport24.

«Если есть возможность, то надо ехать на Олимпиаду. Особенно, когда спортсмен претендует на медаль, то надо побороться. Но если человек хочет просто поучаствовать,то здесь стоит задуматься», — сказала Батыршина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее МОК оплатил билеты в Париж чемпионке России и ее тренерам.