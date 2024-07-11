Главный тренер «Химок» о Дзюбе: не боюсь работать со статусными игроками

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига ответил на вопрос о возможном трансфере Артема Дзюбы в команду, заявив, что полностью доволен составом, передает «Спорт-Экспресс».

«Меня не пугает возможность поработать со статусными футболистами. Сейчас клуб решил сделать ставку на тех игроков, которых вы видите в «Химках», — сказал Артига.

Дзюба перешел в московский «Локомотив» в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

За национальную российскую команду Дзюба играл с 2011 по 2021 год. Футболист перестал получать вызовы, когда на пост главного тренера пришел Валерий Карпин.

Ранее Дзюба отказал зарубежным клубам ради игры в России.