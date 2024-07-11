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Российских футболистов не пустили в Эстонию

Российских футболистов армянского «Урарту» не пустили в Эстонию

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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/fckhimki

Российские футболисты армянского клуба «Урарту» не смогли получить визы для въезда в Эстонию на матч первого раунда квалификации Лиги конференций с местным «Калевом». Об этом рассказал главный тренер армянского клуба Дмитрий Гунько на YouTube-канале команды.

«Они, клуб и все мы до последнего момента ожидали, что они получат разрешение на въезд. Ни один футболист участия в игре не примет», — сказал Гунько.

Встреча между «Калевом» и «Урарту» завершилась со счетом 1:1. Ответный матч пройдет 18 июля.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

В международной и европейской федерациях не раз заявляли, что первым условием для возвращения России в турнире под их эгидой должно стать окончание СВО.

Ранее в России сменился бродкастер еврокубков.

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