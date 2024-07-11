Генсек РФС о трансферной политике «Зенита»: условия для всех равны

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о трансферной политике петербургского «Зенита», заявив, что условия для всех равны, передает «Чемпионат».

«Сезон покажет, кто правильно выстраивал кампанию. Мне неправильно оценивать. У нас 25 игроков в заявке у каждого клуба. Так что условия равны», — сказал Митрофанов.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Таким образом, соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок станет «Краснодар» как команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

Ранее Сергей Семак призвал не говорить о хорошей форме «Зенита» перед игрой за Суперкубок.