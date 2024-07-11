Аршавин: Нидерланды наткнулись на первого серьезного соперника на Евро и вылетели

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу сборной Англии над Нидерландами в матче 1/2 финала Евро-2024, передает «Матч ТВ».

«То, что голландцы дошли до полуфинала, — большой успех для этой команды, Сетка по их пути также была не самая серьезная. Они, наткнувшись на первого серьезного соперника, и вылетели», — сказал Аршавин.

Финальный матч Евро-2024 между Англией и Испанией состоится 14 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

В первом полуфинале Евро Испания обыграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Англия в своем полуфинале обыграла Нидерланды. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии, которая обыграла в финале Англию. Судьба встречи решилась в серии пенальти.

Англичане еще не становились чемпионами Европы. Испания является трехкратным победителем турнира. В последний раз Испании выигрывала Евро в 2012 году.

Ранее экс-футболист сборной России назвал фаворита финала Евро-2024.