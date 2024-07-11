Олимпийский чемпион объяснил, почему нельзя продавать алкоголь на матчах КХЛ

На матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нельзя продавать алкогольные напитки, поскольку их употребление болельщиками приводит к проявлениям агрессии. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«В Москве более агрессивная публика, больше приезжих. Черт знает, что у них в голове. Я встречал на аренах их, все хотят на хорошие игры попасть. Все дворцы битком. Хоккей у нас в стране становится популярнее, поэтому посещаемость растет. В каждом регионе должны действовать свои законы. Алкогольное пиво в Москве не нужно продавать», — считает Кожевников.

Эксперт констатировал, что в фанатской среде нет культуры употребления алкоголя, при этом в разных регионах действуют разные правила. По его словам, если разрешать употребление алкоголя на матчах, на аренах должно присутствовать больше представителей полиции.

Кожевников заметил, что это является хорошим бизнесом, но вслед за пивом зрители могут захотеть более крепких напитков. «У нас только дай возможность. Дашь палец — откусят по локоть. Можно и без пива обойтись, водички попить», — уверен прославленный хоккеист.

Он призвал каждый регион сохранять свои правила. Напомним, что в Москве и Московской области продажа алкоголя на спортивных объектах запрещена законодательно.

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