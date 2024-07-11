Названо имя арбитра финального матча Евро-2024

Француз Франсуа Летексье назначен главным арбитром на финальный матч Евро-2024 между Испанией и Англией, передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча состоится 14 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

В первом полуфинале Евро Испания обыграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Англия в своем полуфинале обыграла Нидерланды. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Действующем чемпионом Европы является национальная команда Италии, которая обыграла в финале Англию. Судьба встречи решилась в серии пенальти.

Англичане еще не становились чемпионами Европы. Испания является трехкратным победителем турнира.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее король Великобритании опубликовал послание сборной Англии.