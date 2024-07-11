Журова: компенсация не допущенным до ОИ спортсменам — это спонсорские деньги

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что спортсмены, получившие компенсации от Олимпийского комитета России (ОКР) за недопуск до Олимпиады-2024, потратят эти деньги на собственное профессиональное развитие. В комментарии «Газете.Ru» она подчеркнула, что речь идет не о расходовании госбюджета, а о спонсорских средствах.

«Выплаты проводились еще раньше для тех, кто не участвовал в международных соревнованиях – для олимпийских чемпионов, призеров. Для тех, кто, скорее всего, отобрался бы на Игры. Вы понимаете, что эти деньги спортсмены тратят на себя, на свою подготовку — на то, чтобы свое мастерство поддерживать и повышать. На экипировку — не только на то, что по стандарту положено всем, но и на какую-то дополнительную.

Надо учитывать, что это не государственные деньги. Люди могут говорить, что очень большая сумма — но ее выплачивают спонсоры, это не бюджет. Олимпийский комитет решил сделать такой жест для наших спортсменов и поддержать их — и это очень правильно. И хорошо, что спонсоры потратились не только, условно, на футбол, а еще и на поддержку наших лучших летних олимпийцев. Это касается тех спортсменов, которые не участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе и не выступали на турнирах — к примеру, спортсмены федераций борьбы и дзюдо участвовали в отборах и не получат эту компенсацию.

Это не утешение, это необходимость. Потому что спортсменам нужно тренироваться, чтобы их уровень оставался высоким, и они могли выступать на равных с мировыми достижениями. Это интересно в том числе и болельщикам, которые смотрят на результаты даже внутри страны и видят, что наши спортсмены не хуже иностранных. Поверьте, те атлеты, которые получают эти деньги, тратят их исключительно на спорт», — сказала Журова.

Ранее гендиректор ОКР Сенглеев сообщил о выплате компенсаций 245 спортсменам, не допущенным до ОИ-2024.