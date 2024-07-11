Экс-игрок сборной Нидерландов обрушился с критикой на команду Англии

Вице-чемпион мира в составе сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт раскритиковал игру команды Англии в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу в Германии. Его слова приводит Voetbalprimeur.

«Я просто на взводе из-за этих английских ребят. Что это за дерьмовая команда. Медленная, едва двигающаяся с места. У них вообще не горели глаза. Мы тоже мало что сделали, но, к счастью, у нас хотя бы появлялись моменты», — заявил он.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. На седьмой минуте матча счет открыл нидерландец Хави Симонс. Гарри Кейн на 18-й минуте матча счет сравнял. На последней минуте основного времени англичанин Олли Уоткинс вывел свою команду в финальный матч.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В финале турнира Англия сразится с национальной командой Испании, которая в своем полуфинале одержала победу над Францией с аналогичным счетом — 2:1. Финал чемпионата Европы состоится 14 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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