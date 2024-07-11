Медведеву предрекли тяжелый матч с Алькарасом на Уимблдоне

Известный в прошлом теннисист Андрей Ольховский заявил, что россиянина Даниила Медведева ждет тяжелый матч в полуфинале Уимблдона против представителя Испании Карлоса Алькараса. Его слова приводит LiveResult.

«Тяжелый матч будет против Алькараса, точно так же, как против Синнера. Медведев сыграл пять сетов против итальянца. Тяжело ему будет, но ты должен быть готов, и Даня показал, что он в очень хорошей форме», — сказал Ольховский.

Медведев и Алькарас сыграют полуфинал 12 июля, ориентировочное время начала — 15:00 по московскому времени.

В четвертьфинале Медведев обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча, которая продолжалась почти 4 часа, завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

До этого Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона на отказе болгарина Григора Димитрова. При счете 4:3 в пользу россиянина болгарин взял медицинский перерыв из-за повреждения. Через несколько минут он вернулся на корт, но спустя один розыгрыш отказался от продолжения борьбы.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Медведев принял приглашение и сыграет в Париже.

Ранее Медведев объяснил, почему играть против Алькараса тяжело.