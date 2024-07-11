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Названы три российских футболиста, не уступающих Ямалю

Экс-футболист Точилин: Пиняев, Тюкавин и Захарян не хуже Ямаля

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Fabian Bimmer/Reuters

Экс-полузащитник московского «Динамо» и бывший главный тренер «Сочи» в Российской премьер-лиге Александр Точилин назвал трех российских футболистов, не уступающих юной звезде сборной Испании Ламину Ямалю по игровому мышлению.

«У нас не менее умные, интеллектуальные молодые футболисты есть, которые не уступают Ямалю. Зарекомендовал себя Пиняев из «Локомотива», Тюкавин из «Динамо», Захарян из «Реал Сосьедада». Они в другом уступают — в физических кондициях и скорости принятия решений», — приводит слова Точилина Legalbet.

Специалист считает, что форвард «Барселоны» превосходит российских игроков в этих компонентах, потому что испанская Ла Лига гораздо быстрее и интенсивнее Российской премьер-лиги, а сам он с детства воспитывался в среде, где приходилось быстро принимать решения.

16-летний Ямаль на проходящем в эти дни чемпионате Европы отметился в составе сборной Испании голом в полуфинале турнира и четырьмя результативными передачами, став лучшим игроком полуфинала против национальной команды Франции (2:1). В финале испанцы сыграют со сборной Англии.

Ранее болельщики сборных Англии и Нидерландов устроили драку перед полуфиналом Евро.

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