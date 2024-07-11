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Определились финалисты Евро-2024

Англия сыграет против Испании в финале Евро-2024

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Reuters

На чемпионате Европы по футболу определилась пара финалистов.

В решающем матче сыграют Испания и Англия. Встреча состоится 14 июня. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

В первом полуфинале Евро Испания обыграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муани с передачи Мбаппе. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед.

Англия в своем полуфинале обыграла Нидерланды. Встреча завершилась со счетом 2:1.

На седьмой минуте матче счет открыл нидерландец Хави Симонс. Гарри Кейн на 18-й минуте матча счет сравнял. На последней минуте основного времени англичанин Олли Уоткинс вывел свою команду в решающий матч.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее Англия вышла в финал Евро-2024.

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