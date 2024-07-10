Англия вышла в финал Евро-2024

Национальная сборная Англии вышла в финал Евро-2024, обыграв в полуфинале Нидерланды.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

На седьмой минуте матча счет открыл нидерландец Хави Симонс. Гарри Кейн на 18 минуте матча счет сравнял. На последней минуте основного времени англичанин Олли Уоткинс вывел свою команду в решающий матч.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Ранее болельщики сборных Англии и Нидерландов устроили драку перед полуфиналом Евро.