В Замбии рассказали, когда вернутся к вопросу о товарищеском матче с Россией

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга рассказал, что вопрос о товарищеском матче с Россией будет вновь поднят в середине июля, передает Sport24/

«Мы вернемся к вопросу о товарищеском матче с Россией на следующей неделе и сохраним конфиденциальность переговоров», — сказал Каманга.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Ранее в РФС заявили, что не ведут переговоры о товарищеском матче с Замбией.