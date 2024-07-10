Мостовой: слава богу, что выиграла Испания, а не Франция

Бывший российский футболист Александр Мостовой признался в своем Telegram-канале, что его обрадовал выход Испании в финал Евро-2024.

«Да, предсказывал, что будет трудная борьба, где-то 1:1. Слава богу, что выиграла Испания. Потому что вовремя один вундеркинд, мальчуган сравнял», — сказал Мостовой.

В полуфинале Евро Франция проиграла Испании. Встреча завершилась со счетом 1:2. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муанис с передачи Мбаппе. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед.

Во втором полуфинале сыграют Англия и Нидерланды. Матч пройдет 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая обыграла в решающем матче сборную Англии в серии пенальти.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее болельщики сборных Англии и Нидерландов устроили драку перед полуфиналом Евро.