Кейн о матче полуфинала Евро с Нидерландами: мы заслужили быть здесь

Капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2024, в котором его сборная сыграет с Нидерландами, передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы заслуживаем быть здесь. Нам пришлось очень усердно поработать, чтобы оказаться здесь. Теперь мы должны выступить на этой большой сцене перед нашими болельщиками», — сказал Кейн.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Ранее болельщики сборных Англии и Нидерландов устроили драку перед полуфиналом Евро.