Булыкин сравнил шансы Англии и Нидерландов на выход в финал Евро

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем полуфинале чемпионата Европы между сборными Англии и Нидерландов, сравнив шансы команд.

«Англия играет в прагматичный и результативный футбол, как бы ее ни критиковали. Игра забывается, а результат остается. Если Гарет Саутгейт выиграет Евро, ему никто ничего против не скажет. Голландцы играют в атакующий футбол, зрелищный для болельщиков. Поэтому считаю, что шансы равны у обеих команд. Мы увидим настоящее футбольное противостояние топ-сборных, которые бьются за выход в финал», — приводит слова Булыкина ODDS.ru.

При этом специалист отдельно выделил новое поколение голландских футболистов, играющих большим желанием и самоотдачей. Несмотря на статус Англии как фаворита, Булыкин ждет от сборной Нидерландов хорошей игры и сюрприза, надеясь на большое количество голов и решение судьбы противостояния в основное время.

Матч Англии и Нидерландов пройдет в Дортмунде и начнется 10 июля в 22.00 по московскому времени. В первом полуфинале национальная команда Испании одержала волевую победу над сборной Франции (2:1). Англия дошла до финала на прошлом Евро, но там уступила в серии пенальти итальянцам.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что не смотрит Евро-2024.