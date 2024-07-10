Болельщики сборных Англии и Нидерландов устроили драку перед полуфиналом Евро

Фанаты сборных Англии и Нидерландов устроили драку перед матчем 1/2 финала Евро-2024, передает The Sun.

Фанаты бросали друг в друга стулья и бутылки. Причина потасовки не называется.

Англия и Нидерланды сыграют в полуфинале Евро-2024 10 июля. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

В первом полуфинале Евро Франция проиграла Испании. Встреча завершилась со счетом 1:2. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муанис с передачи Мбаппе. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что не смотрит Евро-2024.