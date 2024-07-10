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Соболеву предсказали проблемы в «Спартаке» после срыва трансфера в «Зенит»

Экс-футболист Деменко заявил, что у Соболева будут проблемы в «Спартаке»

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Бывший полузащитник московского «Спартака», петербургского «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко заявил, что болельщики и футболисты красно-белых будут холодно относиться к нападающему Александру Соболеву, который неудачно пытался перейти в «Зенит». Слова Деменко приводит Legalbet.

«Для «Зенита» это даже хорошо, что сделка сорвалась. А вот у Соболева в «Спартаке» будут проблемы. Фанаты его воспринимать не будут — не поймут. А если Соболев действительно вел себя в команде не лучшим образом в последнее время, то его могут не воспринять и в коллективе», — сказал Деменко.

Бывший футболист подчеркнул, что из-за попыток форсировать трансфер в «Зенит» Соболев мог впасть в немилость у нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Соболев сам создал себе проблемы. Мне вообще непонятно, зачем Соболев «Зениту». У них достаточный подбор футболистов», — отметил Деменко.

Ранее стало известно, почему сорвался скандальный трансфер из «Спартака» в «Зенит».

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