Французское издание подвергло критике Мбаппе

Издание L'Equipe раскритиковала француза Киллиана Мбаппе за его игру в полуфинале Евро-2024 против Испании.

»Килиана Мбаппе, даже без маски, было трудно узнать. Он помешал в потенциале классному удару Брэдли Барколы. Зрелищность игры постепенно подала. Доминирование Испании в этом матче оставалось безоговорочным», — говорится в статье.

Мбаппе на Евро-2024 отметился одним забитым мячом, реализовав пенальти.

В полуфинале Евро Франция проиграла Испании. Встреча завершилась со счетом 1:2. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муанис с передачи Мбаппе. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед.

Во втором полуфинале сыграют Англия и Нидерланды. Матч пройдет 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая обыграла в решающем матче сборную Англии в серии пенальти.

Ранее были названы причины провальной игры Мбаппе на Евро-2024.