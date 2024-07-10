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Скандальный трансфер из «Спартака» в «Зенит» неожиданно сорвался

Legalbet: трансфер нападающего Соболева из «Спартака» в «Зенит» сорвался

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Переговоры о трансфере нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит» сорвались. Об этом сообщает портал Legalbet.

По информации журналиста Анара Ибрагимова, стороны не смогли достичь договоренности по поводу суммы трансфера. «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» был близок к покупке нападающего за €10 млн + €2 млн бонусами.

Однако «Спартак» поднял цену, и руководство сине-бело-голубых отказалось продолжать переговоры.

Ранее сообщалось, что Соболев начал токсично вести себя на тренировках красно-белых и пытался форсировать трансфер в «Зенит».

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Его контракт с москвичами действует до лета 2026-го.

Ранее лидера сборной России призвали отказаться от переезда в США.

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