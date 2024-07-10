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В Екатеринбурге пройдет масштабный фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2024

В Екатеринбурге состоится фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2024

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IRONSTAR EKATERINBURG 2024

В Екатеринбурге 13-14 июля 2024 года состоится фестиваль спорта и соревнования по триатлону IRONSTAR EKATERINBURG 2024.

На мероприятии пройдут триатлонные гонки на дистанциях 113 км (плавание 1,8 км, велоэтап 90 км, бег 21,1 км) и SPRINT (плавание 750 метров, велоэтап 20 км, бег 5 км), а также заплывы на открытой воде, детские и женские забеги.

Откроется фестиваль заплывами на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 и 2 морские мили. Плавание пройдет в акватории Городского пруда. Также в этот день состоятся женские и детские забеги.

Второй день фестиваля будет посвящен триатлону - любители и профессионалы соберутся на старте, чтобы проверить свои силы на дистанциях 113 и SPRINT.

«Уверен, что все участники будут отлично подготовлены к этим испытаниям. Наш фестиваль не только проверит их спортивные навыки, но и подарит возможность насладиться великолепной атмосферой и красотами города. Приглашаем всех принять участие», — заявил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Ранее в Москве прошел фестиваль спорта ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024.

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