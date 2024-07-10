Гризманн заявил, что Испания была лучше Франции во всем

Нападающий /сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что сборная Испании была лучше французов в полуфинале Евро-2024 во всем, передает RMC Sport.

«Мы проиграли сильной сборной Испании. Здесь не может быть никаких оправданий об усталости. Потому что они тоже провели овертайм в четвертьфинале. Они были лучше нас во всем», — сказал Гризманн.

В полуфинале Евро Франция проиграла Испании. Встреча завершилась со счетом 1:2. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муанис с передачи Мбаппе. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед.

Во втором полуфинале сыграют Англия и Нидерланды. Матч пройдет 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является Италия.

Сборная России отстранена Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от международных соревнований с марта 2022 года после начала специальной военной операции. В международных мировой и европейской федерациях не раз заявляли, что первым условием для возвращения России в турнире под их эгидой должно стать окончание СВО.

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