В IIHF отреагировали на то, что КХЛ станет независимой организацией

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отреагировал на новость о том, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) станет независимой организацией, отметив, что КХЛ может делать в будущем то, что хочет, передает РИА Новости.

«КХЛ может делать в будущем то, что хочет. Российское законодательство может измениться. Но то, что делалось с правилами IIHF раньше, все еще актуально», — сказал Тардиф.

В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Это третья победа магнитогорской команды в Кубке Гагарина. Ранее клуб побеждал также в 2014 и в 2016 году.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.

Ранее КХЛ призвали поднять свой статус.