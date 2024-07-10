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В IIHF отреагировали на то, что КХЛ станет независимой организацией

Глава IIHF Тардиф: КХЛ может делать в будущем то, что хочет

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Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отреагировал на новость о том, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) станет независимой организацией, отметив, что КХЛ может делать в будущем то, что хочет, передает РИА Новости.

«КХЛ может делать в будущем то, что хочет. Российское законодательство может измениться. Но то, что делалось с правилами IIHF раньше, все еще актуально», — сказал Тардиф.

В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Это третья победа магнитогорской команды в Кубке Гагарина. Ранее клуб побеждал также в 2014 и в 2016 году.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.

Ранее КХЛ призвали поднять свой статус.

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