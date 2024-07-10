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Сотрудницу РФС и «Зенита», запретившую баннер батальона «Эспаньола», отстранили от работы

Запретившую баннер батальона «Эспаньола» сотрудницу отстранили от работы

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Сотрудницу Российского футбольного союза (РФС) и петербургского «Зенита», которая не дала продемонстрировать на матче по пляжному футболу между «Кристаллом» и «Спартаком» баннер с символикой добровольческой бригады «Эспаньола», отстранили от работы. Об этом передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу РФС.

«Просьба о снятии баннера не была согласована с профильными подразделениями РФС. Это является нарушением предусмотренного в подобных ситуациях алгоритма действий», — сказали в РФС.

Добровольческое подразделение «Эспаньола», участвующее в СВО, сформировано из фанатов российских футбольных клубов.

7 августа в ряды бригады «Эспаньола» вступил экс-футболист сборной России Андрей Соломатин. Он подписал полугодичный контракт.

Ранее российских футболистов осудили за отсутствие желания помогать армии.

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