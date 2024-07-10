Месси выступил с критикой после выхода Аргентины в финал Кубка Америки

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси после выхода команды в финал Кубка Америки назвал розыгрыш турнира очень сложным, указав одной из причин плохие поля. Его слова приводит TyC Sport.

«Это очень сложный Кубок, с очень плохими полями, очень высокой температурой и очень сильными командами», — заявил Месси.

В ночь на 10 июля по московскому времени Аргентина в полуфинале турнира обыграла Канаду. Встреча, которая состоялась на стадионе «Метлайф» в американском городе Ист-Ратерфорд, завершилась со счетом 2:0. Голами в этом поединке отметились Хулиан Альварес, ассистентом которого выступил Родриго Де Пауль, и Месси, передачу ему отдал Энцо Фернандес. Для Месси этот гол стал первым на турнире.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины сразится с победителем противостояния между национальными командами Уругвая и Колумбии.

Аргентина и Канада уже встречались на этом Кубке Америки в первом туре группового этапа, и тогда команде Месси принесли победу голы Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса (2:0). Аргентинцы выиграли все три матча в группе А, а Канада вышла в плей-офф со второго места, обыграв Перу (1:0) и сыграв вничью с Чили (0:0).

В четвертьфинале обе команды победили в сериях пенальти – Аргентина одолела Эквадор (1:1, 4-2), а Канада была сильнее Венесуэлы (1:1, 4-2).

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