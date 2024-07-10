Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Франция разочаровала»: экс-игрок сборной России о победе Испании в 1/2 финала Евро

Экс-игрок Деменко о поражении Франции: никакого желания у футболистов не было

close
100%
Angelika Warmuth/REUTERS

Бывший футболист сборной России Максим Деменко объяснил, почему сборная Франции уступила национальной команде Испании в полуфинале чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Вчера абсолютно заслуженно победили испанцы. Франция меня разочаровала во втором тайме, особенно в последние минуты. Никакого желания у игроков не просматривалось. Может быть, силы иссякли, потому что не было каких-то эмоциональных моментов, когда команда отдает все силы для победы», — заявил Деменко.

Встреча завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муани с передачи Килиана Мбаппе. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Во втором полуфинале сыграют Англия и Нидерланды. Матч пройдет 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая на этом чемпионате Европы вылетела в 1/8 финала от Швейцарии.

Ранее Эммануэль Макрон отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами