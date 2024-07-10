«Франция разочаровала»: экс-игрок сборной России о победе Испании в 1/2 финала Евро

Бывший футболист сборной России Максим Деменко объяснил, почему сборная Франции уступила национальной команде Испании в полуфинале чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Вчера абсолютно заслуженно победили испанцы. Франция меня разочаровала во втором тайме, особенно в последние минуты. Никакого желания у игроков не просматривалось. Может быть, силы иссякли, потому что не было каких-то эмоциональных моментов, когда команда отдает все силы для победы», — заявил Деменко.

Встреча завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муани с передачи Килиана Мбаппе. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Во втором полуфинале сыграют Англия и Нидерланды. Матч пройдет 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая на этом чемпионате Европы вылетела в 1/8 финала от Швейцарии.

Ранее Эммануэль Макрон отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024.