Джокович на отказе соперника от матча вышел в полуфинал Уимблдона

Австралийский теннисист Алекс де Минор из-за проблем со здоровьем отказался играть в четвертьфинальном матче Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем. Об этом сообщают организаторы турнира.

В 1/8 финала представитель Австралии одержал победу над Артуром Фисом, а с корта уходил, прихрамывая. Для де Минора это был бы третий четвертьфинал турнира серии Большого шлема в карьере и второй в текущем сезоне.

Таким образом, Джокович без борьбы вышел в полуфинал Уимблдона, где сразится с победителем противостояния между Лоренцо Музетти (Италия) и Тейлором Фрицем (США). Серб в 49-й раз в своей карьере сыграет в полуфинале турнира серии Большого шлема.

В рамках 1/8 финала Джокович одолел представителя Дании Хольгера Руне. Встреча серба и датчанина, которая продолжалась 2 часа 3 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 6:2. За время матча Руне допустил четыре двойные ошибки, выполнил три подачи навылет, но не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. Джокович выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и смог реализовать четыре брейк-пойнта из 14 (29%).

Ранее Джокович ушел с интервью на Уимблдоне после провокационных вопросов.