Стало известно, сыграет ли капитан Испании в финале Евро после столкновения со стюардом

Капитан сборной Испании Альваро Мората рассказал о последствиях столкновения со стюардом после полуфинального матча Евро-2024. Его слова передает Marca.

Футболист заявил, что произошедшее не помешает ему сыграть в финале чемпионата Европы, который состоится 14 июля.

«Просто желтая карточка стюарду, и все», — добавил форвард.

Сразу после финального свистка испанские футболисты начали праздновать на поле. В этот момент к ним подбежал один из фанатов, прорвавшийся сквозь стюардов. Один из сотрудников стадиона в попытке поймать болельщика случайно врезался в Морату. Тот схватился за ногу, испытывая боль.

Позднее главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, что форвард получил сильный удар.

Встреча завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муанис с передачи Килиана Мбаппе. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Во втором полуфинале сыграют Англия и Нидерланды. Матч пройдет 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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