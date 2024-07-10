МОК оплатил билеты в Париж чемпионке России и ее тренерам

Чемпионка России по прыжкам на батуте Анжела Бладцева прибудет в Париж 29 июля. Об этом сообщила личный тренер спортсменки Елена Федоренчик в комментарии ТАСС.

«Международный олимпийский комитет оплатил авиабилеты как самой спортсменке, так и двум тренерам. Анжела полетит в Париж через Стамбул, она будет на месте 29 июля», — заявила она.

Состязания в женских прыжках на батуте состоятся в рамках Олимпиады 2 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее российская спортсменка добилась приглашения на Игры, напрямую связавшись с МОК.