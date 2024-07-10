Песков заявил, что спортсмены должны сами принимать решения о поездке на Олимпиаду

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами ответил, должны ли российские спортсмены ехать на летние Олимпийские игры — 2024, которые пройдут в Париже.

«Это решение каждого спортсмена. Спортсмен принимает самостоятельно такие решения. Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, то в каждой федерации есть свои договоренности. К эту нужно относиться с уважением», — заявил Песков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее российская спортсменка добилась приглашения на Игры, напрямую связавшись с МОК.