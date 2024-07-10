В «Спартаке» прояснили вопрос с переходом Соболева в «Зенит»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на информацию, согласно которой российский нападающий московского клуба Александр Соболев переходит в петербургский «Зенит». Его слова приводит Sport24.

«На сегодняшний день Александр Соболев — футболист «Спартака». Готовы ли отпустить? Все рассказал, больше информации нет», — заявил Малышев.

По данным СМИ, «Спартак» и «Зенит» ведут переговоры о переходе Соболева. Журналист Иван Карпов сообщал, что москвичи готовы расстаться с нападающим за €30 млн, при этом действующие чемпионы России не готовы заплатить за игрока такую сумму — максимум €20 млн. 9 июля РИА Новости сообщило, что Соболев согласился на предложенные «Зенитом» условия, а переход должен быть осуществлен в течение пары дней.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее скандальному футболисту «Спартака» предсказали ненависть болельщиков.