Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Спартаке» прояснили вопрос с переходом Соболева в «Зенит»

Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о переходе Соболева в «Зенит»

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на информацию, согласно которой российский нападающий московского клуба Александр Соболев переходит в петербургский «Зенит». Его слова приводит Sport24.

«На сегодняшний день Александр Соболев — футболист «Спартака». Готовы ли отпустить? Все рассказал, больше информации нет», — заявил Малышев.

По данным СМИ, «Спартак» и «Зенит» ведут переговоры о переходе Соболева. Журналист Иван Карпов сообщал, что москвичи готовы расстаться с нападающим за €30 млн, при этом действующие чемпионы России не готовы заплатить за игрока такую сумму — максимум €20 млн. 9 июля РИА Новости сообщило, что Соболев согласился на предложенные «Зенитом» условия, а переход должен быть осуществлен в течение пары дней.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее скандальному футболисту «Спартака» предсказали ненависть болельщиков.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами