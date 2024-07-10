Чемпионка мира назвала экс-бойфренда Бузовой очень вежливым и искренним

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» поделилась впечатлениями от общения с блогером и артистом Давой (Давидом Манукяном) в эфире своей программы «Утро. ТНТ».

«Мы с Давидом были знакомы и до шоу, пересекались на одном из проектов. Мы с самого начала общались по-дружески. Давид — очень искренний и вежливый человек, а также интересный собеседник.

С ним всегда есть о чем поговорить, в том числе и когда дело касается танцев, ведь мы связаны с этим видом спорта. Это был еще один мостик, который помог нам понять друг друга. Я рада, что мы поговорили в утреннем эфире и даже станцевали для зрителей», — сказала Тишова.

Дава профессионально занимался бальными танцами: побеждал на первенстве России, а также занимал второе место на первенстве мира.

Ранее чемпионка мира раскрыла, как пробилась на ТНТ.