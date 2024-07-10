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Чемпионка мира раскрыла, кого хотела бы позвать на ТНТ

Чемпионка мира Тишова заявила, что хотела бы позвать на ТНТ именитых спортсменов

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Личный архив Ариадны Тишовой

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» рассказала, кого хотела бы пригласить в свою программу «Утро. ТНТ».

«Как человек, влюбленный в спорт, я бы хотела видеть в студии именитых спортсменов. Не буду выделять кого-то одного, потому что думаю, что беседы с подобными людьми в целом интересны зрителям, а еще они очень мотивируют», — сказала Тишова.

Чемпионка мира подчеркнула, что хотела бы пригласить не только звезд из мира спорта, но и выдающихся деятелей из медицины, IT и бизнеса.

«Их истории успеха, «ключи» к достижению вершин также могут стать источником вдохновения. Я бы хотела, чтобы благодаря нам люди не только узнавали что-то новое, но и верили в свои силы и возможности», — сказала Тишова.

Ранее чемпионка мира раскрыла, кто больше всего удивил ее на ТНТ.

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