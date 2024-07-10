Чемпионка мира раскрыла, кто больше всего удивил ее на ТНТ

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» рассказала, кто из гостей шоу «Утро.ТНТ» удивил ее больше всего.

«Выделить кого-то одного сложно — все по-своему интересны. Если брать недавние встречи, то меня поразила главный редактор «Мурзилки» Ирина Антонова. Этот человек горит своим делом и с таким удовольствием рассказывает о журнале», — рассказала Тишова.

Чемпионка мира подчеркнула, что все гости ее программы увлечены делом своей жизни и потому общение с ними в эфире приносит большое удовольствие.

«Со всеми звездами мы общаемся легко и непринужденно, будто давно знакомы. Видно, что все они увлечены тем, чем занимаются, и полностью этому отдаются. Находиться среди творческих людей, настоящих профессионалов — одно удовольствие! Ты тоже заряжаешься их позитивом и вдохновением», — сказала Тишова.

Ранее чемпионка мира раскрыла, как пробилась на телевидение.