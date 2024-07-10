Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джокович ушел с интервью на Уимблдоне после провокационных вопросов

Джокович отказался продолжить интервью на Уимблдоне после неудобных вопросов

close
100%
Asanka Brendon Ratnayake/AP

Cербский теннисист Новак Джокович досрочно прекратил интервью с Би-би-си после неудобных вопросов про матч с Хольгером Руне на Уимблдоне. Об этом пишет Sport24.

Джоковичу не понравились вопросы про болельщиков, которые по ходу матча 1/8 финала активно поддерживали его соперника. Сразу после игры серб раскритиковал поведение фанатов.

«У вас есть вопросы о чем-то еще, кроме поведения болельщиков? Вы сосредоточены только на этом. Не хотите спросить про матч? Уже третий вопрос на одну и ту же тему! Я уже сказал об этом все, что хотел», — заявил Джокович на интервью.

«Жду матч, будет тяжело», — ответил Джокович про следующего соперника Алекса де Минора, после чего покинул интервью.

Встреча серба и датчанина, которая продолжалась 2 часа 3 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 6:2. За время матча Руне допустил четыре двойные ошибки, выполнил три подачи навылет, но не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. Джокович выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и смог реализовать четыре брейк-пойнта из 14 (29%).

За выход в полуфинал турнира сербский теннисист поборется с австралийцем Алексом де Минором. Матч состоится 10 июля, ориентировочное время начала — 17:00 по московскому времени.

Ранее бывшая первая ракетка мира оценил готовность Джоковича для победы на Уимблдоне.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами