Джокович ушел с интервью на Уимблдоне после провокационных вопросов

Cербский теннисист Новак Джокович досрочно прекратил интервью с Би-би-си после неудобных вопросов про матч с Хольгером Руне на Уимблдоне. Об этом пишет Sport24.

Джоковичу не понравились вопросы про болельщиков, которые по ходу матча 1/8 финала активно поддерживали его соперника. Сразу после игры серб раскритиковал поведение фанатов.

«У вас есть вопросы о чем-то еще, кроме поведения болельщиков? Вы сосредоточены только на этом. Не хотите спросить про матч? Уже третий вопрос на одну и ту же тему! Я уже сказал об этом все, что хотел», — заявил Джокович на интервью.

«Жду матч, будет тяжело», — ответил Джокович про следующего соперника Алекса де Минора, после чего покинул интервью.

Встреча серба и датчанина, которая продолжалась 2 часа 3 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 6:2. За время матча Руне допустил четыре двойные ошибки, выполнил три подачи навылет, но не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. Джокович выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и смог реализовать четыре брейк-пойнта из 14 (29%).

За выход в полуфинал турнира сербский теннисист поборется с австралийцем Алексом де Минором. Матч состоится 10 июля, ориентировочное время начала — 17:00 по московскому времени.

Ранее бывшая первая ракетка мира оценил готовность Джоковича для победы на Уимблдоне.