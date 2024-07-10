Названа одна из главных претенденток на титул на Уимблдоне

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах представительницы Казахстана, ранее выступавшей за Россию Елены Рыбакиной на Уимблдоне в этом году.

«Насчет Рыбакиной. Думаю, что она – одна из основных претенденток на титул. Основные ее соперницы выбыли. Но здесь не угадаешь. У Рыбакиной не было такого постоянно сильного выступления на последних соревнованиях. Она где-то стреляла, показывала хороший теннис, но не было стабильности. Впереди еще три матча – достаточно нервных и сложных. Посмотрим, как она сыграет», — считает Ольховский.

Рыбакина обыграла в 1/8 финала Уимблдона россиянку Анну Калинскую, не сумевшую продолжить борьбу во второй партии из-за полученной по ходу первого сета травмы (6:3, 3:0). В четвертьфинале Рыбакина встретится с украинкой Элиной Свитолиной, также считавшейся изначально одним из главных фаворитов на победу в старейшем турнире мира. Теннисистка из Казахстана – чемпионка Уимблдона-2022.

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